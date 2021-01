Donald Trump समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन पर PM Modi ने किया ट्वीट, कहा- शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए सत्ता परिवर्तन

नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के समर्थकों ने इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बैठक से पहले गुरुवार को कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की. इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट किया और कहा कि सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए.

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट कर कहा, 'वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा के बारे में जानकारी मिलने के बाद से काफी चिंतित हूं. सत्ता का हस्तांतरण क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए. गैरकानूनी विरोध के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता है.'

Distressed to see news about rioting and violence in Washington DC. Orderly and peaceful transfer of power must continue. The democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protests.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने ट्वीट कर कहा, 'अमेरिकी कांग्रेस में शर्मनाक हरकत. 'संयुक्त राज्य अमेरिका दुनियाभर में लोकतंत्र के लिए खड़ा होता है और अब यह महत्वपूर्ण है कि सत्ता का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हस्तांतरण होना चाहिए.'

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021