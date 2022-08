Red Fort Speech: PM ने लालकिले से भाई-भतीजावाद पर साधा निशाना, राहुल गांधी ने एक लाइन में दिया बस ये जवाब

Independence Day 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से दिए गए भाषण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद दो बड़ी चुनौतियां हैं जिनका देश आज सामना कर रहा है. इसी बारे में पर जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं.'

सोनिया गांधी ने कहा- आत्ममुग्ध सरकार

15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश ने इन 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की ‘आत्ममुग्ध सरकार’ स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है.

राहुल ने झाड़ा पलड़ा

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi says, "I won't make a comment on these things. Happy Independence to everyone," when asked about Prime Minister Narendra Modi's 'Two big challenges we face today - corruption & Parivaarvaad or nepotism' remark, today. pic.twitter.com/XAw1QC47j0

— ANI (@ANI) August 15, 2022