UP: कोतवाल ने वर्दी में लिया MP के पैर छूकर 'आशीर्वाद', SP ने यूं गिराई गाज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP) के बाराबंकी (Barabanki) जिले में बीजेपी (BJP) की जनविश्वास यात्रा के दौरान एक कोतवाल को सांसद का पैर छूना महंगा पड़ गया. बात निकली तो दूर तक गई, इंटरनेट पर इस आशीर्वाद की लेनी-देनी का वीडियो वायरल (Viral Video) हुआ तो पुलिस अधीक्षक यानी एसपी अनुराग वत्स (Anurag Vats) ने असंद्रा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है.

आपको बता दें कि कोतवाल अशोक सिंह ने चंद रोज पहले जिले में आई जन विश्वास यात्रा के दौरान अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह (Ayodhya MP Lallu Singh) के पैर छुए थे. अब वर्दी में चेला झुका तो सांसद जी ने भी पीठ ठोक कर उन्हें जमकर शाबाशी दी. सरकार से नजदीकी दिखाने का यही अरमान उल्टा पड़ गया. दरअसल किसी ने कोतवाल का सांसद का पैर छूता हुआ वीडियो वाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर किया जो हाथोंहाथ वायरल होते हुए फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब सब जगह जमकर देखा गया.

आपको बता दें कि बीजेपी (BJP) की आशीर्वाद यात्रा में कोतवाल का बावर्दी आशीर्वाद लेना उन्हें इस तरह महंगा पड़ा लाइन हाजिर कर उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. यानी अब उनके पुराने गुड वर्क भी खंगाले जा सकते हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला प्रकाश में आने के बाद कोतवाल को लाइन हाजिर कर कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच के दौरान उनकी कार्यपद्धति और बाकी के क्रियाकलापों की भी जांच होगी.

Inspector Ashok Singh of #Barabanki Police has been sent to district lines for touching feet of #BJP MP Lallu Singh during #JanVishwasYatra pic.twitter.com/sghFLvZkx7

— Saurabh Trivedi (@saurabh3vedi) January 3, 2022