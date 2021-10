क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे कैप्टन? अटकलों पर अमरिंदर सिंह का दो टूक जवाब

चंडीगढ़: कांग्रेस से बातचीत की खबरों को नकारते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) की ओर से साफ कर दिया गया है कि अब इन सब चीजों का टाइम निकल गया है. कैप्टन का साफ कहना है कि पर्दे के पीछे से बातचीत की सारी खबरें फर्जी हैं. उन्होंने पार्टी से अलग होने और पद त्यागने का फैसला और काफी सोच-विचार करके लिया है. सहयोग के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) का आभार जताते हुए कैप्टन ने कहा कि अब कांग्रेस में नहीं बने रह सकते हैं.

कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया मैनेजर ने उनका बयान ट्वीट करा जिसमें कहा गया है, 'मैं जल्द ही अपनी पार्टी शुरू करूंगा और किसानों का मुद्दा सुलझने के बाद पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी, अलग हुए अकाली गुटों और अन्य के साथ सीटों के बंटवारे के लिए बातचीत करूंगा. मैं पंजाब और उसके किसानों के हित में मजबूत सामूहिक ताकत बनाना चाहता हूं.'

‘Reports of backend talks with @INCIndia are incorrect. The time for rapprochement is over. The decision to part ways with party was taken after much thought and is final. I'm grateful to #SoniaGandhi ji for her support but will not stay in Congress now.': @capt_amarinder 1/2 pic.twitter.com/FbO7Toj28V — Raveen Thukral (@RT_Media_Capt) October 30, 2021