पंजाब चुनाव से पहले Prashant Kishor का Amarinder Singh के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा, ये है कारण

नई दिल्ली: अगले साल पंजाब में होने वाले विधान सभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) को बड़ा झटका लगा है और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने सीएम के 'प्रधान सलाहकार' पद से इस्तीफा दे दिया है. बता दें कि इसी साल मार्च में अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया था और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था.

प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) के प्रमुख सलाहकार के पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी ब्रेक लेने का फैसला किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, 'सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी अवकाश लेने के मेरे निर्णय के मद्देनजर, मैं आपके प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं हूं. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की कृपा करें.'

In view of my decision to take a temporary break from active role in public life, I've not been able to take over the responsibilities as your Principal Advisor. I request you to kindly relieve me from this responsibility: Prashant Kishor to Punjab CM Captain Amarinder Singh

