प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोरोना मरीज का बनाया 1.8 करोड़ रुपए का बिल

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक मरीज से Covid-19 के इलाज के लिए 1.8 करोड़ रुपये लिए हैं. इतना ज्यादा बिल देख परिवार के होश उड़ गए. यह मामला दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल का है. हॉस्पिटल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मरीज को कोविड हुआ था साथ ही उसे निमोनिया की भी शिकायत थी. मरीज कि हालत काफी गंभीर थी, मरीज को लीवर में इन्फेक्शन और क्लॉट्स थे जिसके बाद उसे 75 दिनों तक ऑक्सीजन के सहारे रखना पड़ा. मरीज लगभग 4.5 महीना ICU में रहा, साथ ही हॉस्पिटल में उसे अलग से कमरा दिया गया था.

बताते चलें कि मरीज को 28 अप्रैल को मैक्स हॉस्पिटल (Max Hospital) में भर्ती किया गया था और करीब 4.5 महीने अस्पताल में इलाज के बाद उसे 6 सितंबर को डिस्चार्ज किया गया है.

इस मामले पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है. कांग्रेस नेता ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक रेगुलेटर नियुक्त किया जाना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में, तिवारी ने लिखा, 'मैं आपसे तुरंत स्पष्टीकरण मांगूंगा कि अस्पताल ने एक मरीज से इतनी अधिक राशि क्यों और कैसे ली, चाहे वह कितना भी अस्वस्थ हो या ना हो.' उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को तुरंत एक रेगुलेटर नियुक्त करने के लिए एक विधेयक लाना चाहिए.

Letter to @MoHFW_INDIA @mansukhmandviya urging him to call for an explanation from @MaxHealthcare as to why a patient was charged 1.8 crores.Delhi Govt should do the same Also to set up independent regulator for Health & Pharmaceuticals industry

यह मामला तब सामने आया जब आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती ने मैक्स अस्पताल, साकेत में एक व्यक्ति के कोविड के इलाज के लिए कथित तौर पर 1.8 करोड़ रुपये चार्ज करने को लेकर सवाल किया कि क्या आजतक इतना बिल किसी अस्पताल ने लिया है?

Whats the maximum you have heard a hospital charging for curing Corona?? 25 lacs? 50 lacs?..no it's whopping 1.8 cr! .@MaxHealthcare Saket charged this unbelievable amount to a wife for her husband n then shouted at her when she took my help to ask for a discount.

— Adv. Somnath Bharti सोमनाथ भारती