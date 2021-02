Pulwama Attack Anniversary: रक्षा मंत्री Rajnath Singh और गृह मंत्री Amit Shah ने पुलवामा हमले के शहीदों को किया नमन

श्रीनगर: आज पुलवामा हमले (Pulwama Terror Attack) की दूसरी बरसी है. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा (Pulwama Terror Attack) में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ (CRPF) के काफिले पर हमला हुआ था. पुलवामा हमले में सीआरपीएफ (CRPF) के 40 जवान शहीद हो गए थे. बाद में भारत ने पाकिस्तान से पुलवामा हमले का बदला लिया था. आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को नमन किया.

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी. रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, 'मैं 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. देश के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान को भारत कभी नहीं भूलेगा. हम उनके परिवार और इस हमले से प्रभावित लोगों के साथ खड़े रहेंगे.'

India will never forget their service to the nation and their supreme sacrifice. We continue to stand with their families, who had to suffer due to this attack.

I pay homage to those brave @crpfindia personnel who sacrificed their lives in 2019 Pulwama terror attack.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, 'मैं उन बहादुर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने 2019 में आज के दिन अपने प्राणों का बलिदान किया था. भारत उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा.'

I bow down to the brave martyrs who lost their lives in the gruesome Pulwama attack on this day in 2019.

India will never forget their exceptional courage and supreme sacrifice.

— Amit Shah (@AmitShah) February 14, 2021