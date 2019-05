OMG! व्यक्ति के पेट से निकली 116 कीलें, छर्रे और तार, डॉक्टर्स भी रह गए दंग!

बूंदी: राजस्थान के बूंदी में मंगलवार को एक ऐसी खबर आई जिसे सुनने के बाद लोग चौंक गए. दरअसल, बूंदी में एक व्यक्ति के पेट से 116 कीलें, छर्रे और तार का गुच्छा निकाला गया है. डॉक्टरों द्वारा जब व्यक्ति के पेट को स्कैन किया गया तो वो भी दंग रह गए. हालांकि, सोमवार को व्यक्ति का डॉक्टरों द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया है जिसके बाद अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है.

डॉक्टरों ने बताया कि मरीज भोला शंकर (42) मानसिक रूप से बीमार है. उसके पेट में छर्रे, तार का गुच्छा और कील कैसे आए इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि भोला शंकर को लोहे का सामान खाने की आदत है और शायद इस वजह से वह इन सामानों को निगल गया.

Rajasthan: 116 iron nails, a long wire&an iron pellet were removed from stomach of a man in an operation in Bundi y'day. Doctor says, "Operation was successful. Patient is a little mentally challenged. Neither he nor his family could tell how did the nails end up in his stomach." pic.twitter.com/exftCm0EI8

— ANI (@ANI) May 15, 2019