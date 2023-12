मुख्यमंत्री के नाम में हो रही देरी पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, दिल्ली रवाना होने से पहले कहा ये

Ashok Gehlot News: कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी रहे. एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में हुई हार की समीक्षा होगी. राजस्थान में जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, इसी के साथ ही योजनाओं की गारंटी भी प्रदेशवासियों को दी गई, उसके बावजूद कांग्रेस की प्रदेश में हार होना, एक चिंता का विषय है. ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतते जीतते भी हार गई.

भाजपा ने प्रदेश में ध्रुवीकरण, झूठ बोलकर चुनाव जीता है, यह आने वाले समय में प्रदेश की जनता को मालूम चलेगा. राजस्थान में कांग्रेस की हार से पूरा देश स्तब्ध है. देश भर में राजस्थान में कांग्रेस की हार पर आश्चर्य हो रहा है. गहलोत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार रिपीट होने के साथ मुख्यमंत्री का नाम में इतनी देरी होती तो भाजपा अभी तक कांग्रेस पर कई प्रहार कर चुकी होती.

