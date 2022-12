भरतपुर राजघराने सदस्य कृष्णनेन्द्र ने थप्पड़ कांड पर मंत्री अवाना लगाया साजिश का आरोप

Bharatpur News : भरतपुर राजपरिवार की पूर्व सदस्य और भाजपा की पूर्व मंत्री कृष्णनेन्द्र कौर दीपा की प्रेस वार्ता कर पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने के मामले में सफाई देते हुए कहा कि वह शाम करीब 7 बजे में अपने मोती झील कोठी से क्षेत्र के कार्यक्रम में लौट रही थी. रास्ते में अखड्ड तिराहे पर जाम मिला, तब मैंने कार के ड्राइवर को बोला कि किसी पुलिस अधिकारी को बोलो, जिससे जाम को खुलवाया जा सके. इतनी ही देर में एक पुलिसकर्मी मेरी खिड़की के पास आया तब मैंने शीशा नीचे किया. मैंने उसको बोला जाम को जल्दी खुलवाओ इससे जनता परेशान हो रही है.

दूसरे दिन शनिवार को मैं जयपुर गई हुई थी. आज मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि, मेरे खिलाफ एक कांस्टेबल ने मामला दर्ज करवाया है. जो कि झूठा मुकदमा है. मामला दर्ज करवाने वाला पुलिसकर्मी गजराज सिंह कांस्टेबल है. जो जाती से गुर्जर है और उच्चैन का रहने वाला है और वह नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना का नजदीकी है.

इससे साफ़ जाहिर होता है मेरे राजनैतिक छवि को खराब करने के उद्देश्य से यह किया गया है. मेरे परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए झूठा मुकदमा करवाया गया है. चुनाव नजदीक है जनता में आक्रोश है. विधायक जनता के विरोध और आक्रोश से भयभीत है. इसलिए भ्रष्टाचार और अपनी कमियों को छुपाने के लिए यह मुकदमा दर्ज करवाया है.

पूर्व मंत्री दीपा ने कहा कि वह करीब 38 साल राजनीति में हैं 5 बार विधायक रही हूं और एक बार सांसद रहीं हूं. उन्होंने कभी भी इस तरह का आचरण नही किया. कभी मेरे खिलाफ ऐसी घटना का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. और न कभी मैंने गलत बात की है. जो मुक़दमे का जांच कर रहा है. उस अधिकारी को हम पूरा सहयोग देंगे. जिससे जांच सच्चाई और सही से हो सके.

पूर्व मंत्री दीपा ने कहा कि वैसे तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है. कांग्रेस सरकार में भी जांच सही हो जाती है लेकिन किसी का प्रेशर आने से यह ठीक नहीं होती है . क्योंकि हम लोग ऐसे हैं हमारे साथ जनता है. हमारे साथ जनता है, हम जनता के लिए हैं हमने कभी ऐसा काम नहीं किया जिसे जनता को नुकसान हो. वही पूर्व सांसद दिव्या सिंह के आरोप पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया है जब उनसे सवाल पूछा कि कहा- NO Comment On That..

उन्होंने खुद के शराब के नशे में होने के आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि यह झूठ है. मुझ पर आरोप लगाने वालों ने है तो मुक़दमे में दर्ज क्यों नहीं करवाया. मैंने थप्पड़ भी नहीं मारा अगर शराब पीने का आरोप है तो उसे FIR में लिखना चाहिए था.