Budget 2023 : अमृत काल बजट ! 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, आम लोगों को मिली ये 5 बड़ी सौगातें

Union Budget in 5 Pointers : देश का 75 वां बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. वित्त मंत्री ने इसे अमृतकाल बजट आया है. जिसमें शिक्षा से लेकर कृषि और माध्यम वर्ग के लिए बड़े ऐलान किए गए.

1. टैक्सपेयर्स को बड़ी सौगात देते हुए वित्तमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. मिडिल क्लास के लिए सबसे अहम चीज है. इनकम टैक्स की स्लैब भी घटा दी गई हैं. इन्हें अब 6 से 5 कर दिया गया है.

The New Income Tax Rates are -

Rs 0-3 Lakhs - Nil

Rs 3-6 Lakhs - 5%

Rs 6-9 Lakhs - 10%

Rs 9-12 Lakhs - 15%

Rs 12-15 Lakhs - 20%

Above Rs 15 Lakhs - 30%

