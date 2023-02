सीकरः बजट में लक्ष्मणगढ़ को मिलेगा जिला अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मियों ने बांटी मिठाई

Laxmangarh will get district hospital in rajasthan budget: 2023-24 के बजट में लक्ष्मणगढ उपजिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमौन्नत करने पर जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दुसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।