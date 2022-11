दुल्हन को गाड़ी पर बिठाकर हवा में उड़ने लगा दूल्हा, फिर कार के ऊपर से कूदा दी बाइक, लोग बोले- नया प्यार है

Viral Video: शादी करना हर किसी का सपना होता है. यह हर किसी की जिंदगी का वह लम्हा होता है, जिसका एक लड़का-लड़की हमेशा से ही सपना देखते हैं. वहीं, अगर पसंद का लाइफ पार्टनर मिल जाए तो शादी की खुशी दोगुनी से चार गुनी हो जाती है. यह खुशी दूल्हा हो या दुल्हन, दोनों में साफ झलकती है.

इसी खुशी से जुड़ा सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. सभी जानते हैं कि आजकल शादी से पहले ही लड़का-लड़की मिलकर अपनी शादी की तैयारी करते हैं. इन सबमें आजकल प्री-वेडिंग फोटोशूट तो बेहद ही कॉमन हो गया है. सोशल मीडिया के इस जमाने में हर कोई अपनी शादी से जुड़ी हर चीज को स्पेशल बनाना चाहता है.

इसके लिए कुछ लोग हाड़ कंपाती ठंड में फोटोशूट करवाते हैं तो कोई बाइक पर ही स्टेज तक एंट्री लेता है. लोग यूनीक फोटोशूट को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं. इसके लिए वह खर्च भी खूब करते हैं. वहीं, हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दूल्हे की हरकत देख आप भी कहेंगे कि अगर जरा सी चूक हो जाए तो आगे क्या होगा, वह भगवान ही जानेंगे.

हुआ दरअसल कुछ यूं कि इन दूल्हा महाशय ने दुल्हन के मिलते ही खुशी के मारे उसको बिठाए-बिठाए ही कार के ऊपरे छलांग लगा दी. इनकी खुशी तो ठीक होगी लेकिन अगर वह दुल्हन के दिल का हाल भी पूछ लेते तो सही होता. अक्सर शादियों में आपने लोगों को बुलेट से एंट्री लेते तो देखा होगा लेकिन इन दूल्हे राजा ने सबको पिछाड़ते हुए कार के ऊपर से उड़ाते हुए बाइक निकाल दी है.

pre-wedding shoots - i’m getting this pic.twitter.com/Ynwf7Kxr6a

— Best of the Best (@bestofallll) October 27, 2022