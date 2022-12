Viral Video: फिल्म प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा इन दिनों अपनी फिल्म 'खतरा डेंजरस' (Khatra Dangerous) का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में 9 दिसंबर यानी आज रिलीज होने जा रही है. इसी बीच प्रमोशन के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था और अभी भी यूजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और सोशल साइट्स पर राम गोपाल वर्मा को ट्रोल कर रहे हैं. इस वीडियो में राम गोपाल वर्मा एक्ट्रेस आशु रेड्डी के पैर को चूमते हुए दिखाई दे रहे थे. बता दें कि ये वीडियो उस वक्त का है जब आशु रेड्डी ने उनकी अपकमिंग फिल्म डेंजरस के लिए उनका इंटरव्यू लिया था.

राम गोपाल वर्मा ने किया था वीडियो शेयर

राम गोपाल वर्मा ने इस वीडियो का लिंक अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था. इस वीडियो पर अभी तक 1.72 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. फिल्म 'खतरा डेंजरस' के प्रमोशन का ये तरीका डायरेक्टर का काफी अलग था, जिसमें वो अपनी ही एक्ट्रेस की तारीफ के साथ उनसे सवाल करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद आप ये कह सकते हैं कि राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.

DANGEROUS #AshuReddy asking me to YUCK OFF https://t.co/MsOGO6dl34 pic.twitter.com/m35bHT2h9N

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 8, 2022