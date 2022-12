चलते-फिरते अटक रही हैं लोगों की सांसें, वायरल हुए हार्ट अटैक से जुड़े ये खतरनाक वीडियोज

Viral Videos: हार्ट अटैक के बारे में सुनते ही कितने लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं. एक ऐसी बीमारी, जो कब किसी की सांसें छीन ले, कोई नहीं जानता है. हाल ही में जब मेरठ में 3 दोस्तों संग जा रहे लड़के को अचानक छींक आई और कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी सांसें रुक गईं, तो परिजनों में हाहाकार मच गया.

यूं चलते-फिरते सांसों का अचानक रुक जाना किसी भयावह सपने से कम नहीं है. उससे पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब एक दुल्हन ने दूल्हे के गले में वरमाला डालने के बाद हार्ट अटैक के चलते दम तोड़ा, तो हर कोई हैरान रह गया.

पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया फिर वह चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर, हार्ट अटैक से जुड़े ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आप खुद कहेंगे कि वाकई इस जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है.

खास बात तो यह है कि हार्ट अटैक से जाने वाले इन लोगों में से कुछ लोग तो एकदम ठीक थे. उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी तो कोई किसी फंक्शन में खुशी से डांस कर रहा था.

Take care of your heart & body,

It's the only place you have to live.

Life is unpredictable#heartattack #HeartbreakHigh pic.twitter.com/DN3qpCPmhC

