'बस आज की रात है जिंदगी' गाने पर डांस करते हुए चली गई अधिकारी की जान, Video देख कांप जाएगी रूह

Shocking Death Video: अक्सर आपने सुना होगा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है. चलते-फिरते, खाते-पीते इंसान को कब-क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है.. कब इंसान की सांसें उसका साथ छोड़ दे, कोई नहीं जानता है. भी कहा जाता है कि जिंदगी महज चार दिन की होती है. हंसी-खुशी से बिता लो. ये शरीर कब साथ छोड़ दे यह कोई नहीं जानता है. ऐसा कहकर हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि सचेत कर रहे हैं.

दरअसल, हाल ही में भोपाल में एक अधिकारी की जब डांस करते हुए मौत हुई तो हर कोई शॉक हो गया. लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 1 मिनट पहले जो शख्स डीजे पर डांस कर रहा था, अगले ही पल वह नहीं रहा. यह देखकर कई लोगों के तो होश ही उड़ गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में आप देखेंगे कि कहीं पर फेयरवेल पार्टी चल रही होती है, जहां पर कई सारे अधिकारी मिलकर दिल खोल कर डांस कर रहे होते हैं. ठीक उसी समय कुछ ऐसा घट जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें ही हलक में अटक जाती हैं. यह देखने और सुनने वालों की भी रूह कांप उठी है. सोशल मीडिया पर आपको ऐसे-ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. कुछ वीडियोज हंसाने वाले होते हैं तो कुछ इमोशनल करने वाले. तो वही कुछ वीडियोज जिंदगी का आईना भी दिखाते हैं.

आजकल सोशल मीडिया पर भोपाल से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक अधिकारी की मौत से जुड़ा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कहीं पर पार्टी चल रही होती है, जहां पर खूब सारे लोग बॉलीवुड गाने बस आज की रात है जिंदगी पर खूब मस्ती भरा डांस कर रहे हैं. डांस करते लोगों के बीच पीली शर्ट और काले कलर का जैकेट पहने डाक विभाग के अधिकारी भी खूब घूम रहे हैं. वह भी अपने दोस्तों के साथ ताल से ताल मिला कर डांस कर रहे होते हैं तभी कुछ ऐसा हो जाता है, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं. डांस करने अफसर अचानक से ही बेसुध होकर जमीन पर धड़ाम हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है.जानकारी के मुताबिक, बताया जा रहा है कि अधिकारी को कार्डियक अरेस्ट आया था और यह गाना उनकी जिंदगी पर एक दम सच साबित हो गया. जानकारी के मुताबिक, बताया जा रहा है कि अधिकारी को कार्डियक अरेस्ट आया था और यह गाना उनकी जिंदगी पर एक दम सच साबित हो गया.

One Another #cardiacarrest Case, #Heartattack while dancing..

The officer died while dancing on the song 'Bas Aaj Ki Raat Hai Zindagi...' The case came to light from #MP's #Bhopal . pic.twitter.com/DczGaNzwzH

— Sunil Veer (@sunilveer08) March 21, 2023