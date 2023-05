दहेज में दूल्हे राजा ने मांग ली ऐसी चीज, ससुर ने सबके सामने ही चप्पलों से की पिटाई

Dulhe Ka Video: एक जमाना था, जब हमारे भारत देश में शादी-ब्याह में खूब सारा दहेज मांगा और दिया जाता था. समय बढ़ने के साथ-साथ आजकल लोग दहेज प्रथा के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इसे ना देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक दूल्हे राजा ने सबके सामने अपने ससुर से दहेज में ऐसी चीज की मांग कर दी कि ससुर ने उसकी वहीं पर चप्पलों से पिटाई करनी शुरू कर दी.

जी हां, दूल्हे का कहना था कि अगर उसे दहेज में यह चीज नहीं दी जाती है तो वह दुल्हन को साथ लेकर नहीं जाएगा लेकिन इसके बाद जो उसके साथ कांड हुआ है, वह देखकर आप हंसते-हंसते परेशान हो जाएंगे. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है और इसे लाखों लोग देख चुके हैं.

दूल्हे ने दिखाए नखरे

जब यह वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शादी की लगभग सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और परिवार अपनी लाडली बेटी को विदा करने की तैयारी कर रहा है. दुल्हन को डोली में बिठाने से पहले ही दूल्हे राजा ने ड्रामा शुरु कर दिया. लालची दूल्हे राजा ने दुल्हन को घर ले जाने के लिए अपने ससुराल वालों से बाइक की डिमांड कर दी हालांकि दुल्हन की तरफ के लोगों ने उसे काफी समझाया लेकिन वह नहीं माना लेकिन इसके बाद दुल्हन के पिता ने जो कदम उठाया, वह देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.

Kalesh B/w Father-in Law and Groom to be Over Bike in Dowrypic.twitter.com/UE38A7fYO2

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 8, 2023