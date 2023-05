खुलेआम रोमांटिक हुआ नाग-नागिन का जोड़ा, Video देख लोग बोले- आय हाय! कोई तो रोक लो

Nag-Nagin Romance Video: इंसानी रोमांस के बारे में तो आपने खूब देखा और सुना होगा लेकिन अगर आप दो खतरनाक नाग-नागिनों के रोमांस के बारे में जानेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा. जी हां, हैरान कर देने वाली घटना के बारे में जानकारी शॉक रह जाएंगे कि भला नाग-नागिन भी रोमांस कर सकते हैं लेकिन जब आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी.

सोशल मीडिया पर हर दिन एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो आपके जहन में बस जाते हैं तो कुछ को आप भूल जाते हैं. कुछ वीडियो फनी होते हैं तो कुछ इमोशनल होते हैं लेकिन आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, वह देखकर आपकी सांसे अटक जाएंगी. जरा सोचिए कि जब आप किसी नाग-नागिन के बारे में सोचते हैं तो आपकी रूह तक कांप जाती है लेकिन अगर आपकी आंखों के सामने खुलेआम नाग-नागिन का जोड़ा रोमांटिक होकर एक दूसरे के प्यार में डूबा हुआ हो, प्रेम लीला कर रहा हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा?

यह भी पढ़ें- यहां एक कटोरी में दूध पीते हैं नाग और इंसान, नजारा देख हर कोई हैरान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक नाग-नागिन के जोड़े ने बेशर्म होकर के खुलेआम रोमांस का ऐसा तड़का लगाया है, जिसे देखने वालों के हवाइयां उड़ी जा रही हैं. वैसे तो नाग-नागिन को एक साथ कम ही देखा जाता है लेकिन यह वीडियो देख कर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.

Who will get chance to see dis rare couple Romance Dance….. tat too in Chennai #SnakeRomance pic.twitter.com/ht6eVVUeo4

— Babs (@babs_dp) September 12, 2022