Pathaan: खत्म हुआ शाहरुख खान का वनवास, 'पठान' के धांसू ट्रेलर ने जीत लिया फैंस का दिल

Entertainment News: बॉलीवुड के बादशाह किंग खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘पठान’ का ट्रेलर इतनी मुश्किलों के बाद लॉन्च हो ही गया है. मेकिंग के समय से ही कंट्रोवर्सी में बनी रहने वाली फिल्म ‘पठान’ के ट्रेलर ने आउट होते ही लोगों के दिलों में जगह बना ली है. एक तरफ जहां इसके गानों पर आपत्ति जताई जा रही थी, वहीं, दूसरी ओर फिल्म में शाहरूख खान का रोल हेटर्स के दिल जीतने वाला साबित हो सकता है.

फिल्म ‘पठान’ के ट्रेलर को लेकर फैंस पहले से ही बहुत एक्साइटेड थे. फिल्म में जहां शाहरुख खान ने पठान बनकर लाइमलाइट बटोरी है, वहीं, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने भी एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस का जबर्दस्त तड़का लगाया है. फिल्म ‘पठान’ के गाने तो पहले से ही लोगों के दिलों-दिमाग पर छा चुके हैं पर ट्रेलर पर आ रहे रिस्पॉन्स को देखकर इसकी शानदार कमाई की कयास लगाए जा रहे हैं. फैंस के बीच सस्पेंश और एक्साइटमेंट बरकरार रखने के लिए तीनों ही एक्टर दमदार पोस्टर्स को शेयर करते नजर आ रहे हैं. किंग खान के साथ-साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण ने दमदार पोस्टर फैंस के साथ सोशल मीडिया में शेयर किए हैं.

बता दें कि ट्रेलर में बहुत ही शानदार फाइट सींस हैं. फिल्म का एक डायलॉग 'एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया है… पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है.' लोगों को खूब पसंद आ रहा है. बता दें कि यह फिल्म 25 जनवरी 2023 को तीन भाषाओं हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होगी.

फिल्म में मशहूर एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया और दमदार एक्टर आशुतोष राणा भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं. जॉन अब्राहम ने निगेटिव रोल किया है. फिल्म ‘पठान’ की मेकिंग में करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की खबर है. इसे साल 2023 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म माना जा रहा है.

Mehemaan nawaazi ke liye #Pathaan aa raha hai, aur pataakhen bhi saath laa raha hai! #PathaanTrailer out now!

Releasing in Hindi, Tamil and Telugu on 25th January 2023.@deepikapadukone | @thejohnabraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/npbZ0WFQjx

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 10, 2023