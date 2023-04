जयपुर, जैसलमेर और अजमेर में ये हैं सबसे खूबसूरत जगहें, क्या यहां घूमने से आप चूक गए ?

Tourist Places In Rajasthan, Hidden treasures of Rajasthan: राजस्थान (Rajasthan) पर्यटकों के लिए एक खुबसूरत राज्य है. यहां की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी (Pink City) के नाम से दुनियाभर में प्रसिद्ध है. चेत्रफल में हिसाब से राजस्थान (Rajasthan) को भारत का सबसे बड़ा राज्य बोला जाता है. यहां दुनियाभर से हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं. राजस्थान (Rajasthan) के किले, मंदिर हवेलियां, रेत के टीले और ऊंटों की सवारी ने हमेशा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है. वैसे तो पूरा राजस्थान (Rajasthan) ही अपने कल्चर और पर्यटने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके कुछ शहर और पर्यटन स्थल इंतहाई खूबसूरत हैं. तो अगर आप भी राजस्थान (Rajasthan) धूमना चाहते हैं कि सबसे पहले इन शहरों के घूमना ना भूलें.

1. जयपुर (Jaipur):

बता दें कि जयपुर शहर को ‘पिंक सिटी (Pink City)’ के नाम से दुनियाभार में मशहूर है. बताया जाता है कि जयपुर के महाराजा राम सिंह (Maharaja Ram Singh) ने वेल्स के प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड(Albert Adword) के इंडिया पहुंचने की खुशी और स्वागत में शहर को गुलाबी रंग मे रंगवा दिया था, तभी से इसे गुलाबी नगरी के रूप में भी जाना जाने लगा. जयपुर ऐतिहासिक महलों, किलों और झीलों की वजह से पर्यटकों को खूब भाता है.

जयपुर में घूमने की प्रसिद्ध जगहें:

हवा महल - Hawa Mahal(Palace of Wind)

जल महल - Jal Mahal (Water Palace)

जयगढ़ फ़ोर्ट - Jai Garh Fort (Victory Fort)

नहरगढ़ फ़ोर्ट - Nahargarh Fort (Abode of Tigers Fort)

अम्बर फ़ोर्ट - Amber Fort (Amer Fort)

सिटी पैलेस - City Palace

रामबाग पैलेस - Ram Bagh Palace (Garden of Lord Ram Palace)

जंतर मंतर - Jantar Mantar (Observatory)

2. उदयपुर (Udaipur):

उदयपुर (Udaipur) अपने चारो ओर सुंदर अरावली पहाड़ियों से घिरा एक दिलकश शहर है. जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है. बताया जाता है कि 1559 ईस्वी में महाराज उदय सिंह(Maharaj Uday Singh) ने इस शहर खोजा और इसके बाद अपनी राजधानी बनाया. यहां खुबसूरत झीलें और महल हैं. इसी की वजह से इसे 'सीटी ऑफ़ लेक्स', 'सीटी ऑफ़ पैलेसेस. और 'पूर्व का वेनिस' भी बोला जाता है.

उदयपुर में घूमने की प्रसिद्ध जगहें:

सिटी पैलेस - City Palace

पिछोला झील - Pichola Lake

जग मंदिर - Jag Mandir

ताज लेक पैलेस - Taj Lake Palace

जगदीश टेम्पल - Jagdish Temple

सज्जनगढ़ पैलेस - Sajjangarh Palace (Monsoon Palace)

सहेलियों की बड़ी - Saheliyon Ki Bari (Garden of the Maidens)

3. जोधपुर (Jodhpur):

ब्लू सिटी(Blue City) के नाम से दुनियाभर में प्रसिद्ध जोधपुर (Jodhpur) राजस्थान (Rajasthan) की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है. बताया जाता है कि 1459 ईस्वी मे राठौर वंश (Rathor dynasty) के राजपूत महाराजा राव जोधा (Maharaja Rao Jodha) ने इसको बसाया था .उन्हीं के नाम पर इसका नाम जोधपुर पड़ा. यहां कई सुंदर महल, क़िले, मंदिर और बागान हैं. यहां का मेहरानगढ़ किला, उमेद भवन पैलेस (Umaid Bhawan Palace), मंडोर गार्डन (Mandore Garden) इसके अलावा कायलाना झील (Kaylana Lake) बहुत मशहूर हैं.

जोधपुर में घूमने की प्रसिद्ध जगहें:

मेहरानगढ़ फोर्ट - Mehrangarh Fort

मंडोर गार्डन - Mandore Garden

मोती महल - Moti Mahal (Pearl Palace)

उम्मीद भवन पैलेस - Umaid Bhawan Palace

बालसमंद झील - Balsamand Lake

घंटा घर - Ghanta Ghar (Clock Tower)

खेजड़ला किला - Khejarla Fort

4. जैसलमेर (Jaisalmer):

द-गोल्डन सिटी (The-Golden City) के नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर अपनी अलग पहचान रखता है. इस राजस्थान की ऐतिहासिक सिटी भी बोला जाता है. यहां की रेत तकी पहाड़ियां और थार का रेगिस्तान (Thar Desert)सुन्दरता की परिचायक है. भगवान श्री कृष्ण (Bhagwan Shri krishna) के वंसज यदुवंशी भाटी रावल जैसल (Yaduvanshi Bhati Rawal Jaisal) ने इसकी स्थापना 1156 ईस्वी में की थी.

जैसलमेर में घूमने की प्रसिद्ध जगहें:

जैसलमेर का किला - Jaisalmer Fort (also known as Sonar Quila or Golden Fort)

गड़ीसर झील - Gadisar Lake

सैम सैंड ड्यून्स - Sam Sand Dunes

पटवों की हवेली - Patwon Ki Haveli

अमर सागर झील - Amar Sagar Lake

जैन मंदिर - Jain Temples (Jaisalmer)

डेजर्ट नेशनल पार्क - Desert National Park

5. अजमेर (Ajmer):

अजमेर को उसकी पवित्रता के की वजह से भारत का मक्का कहा जाता है. बताया जाता है कि इसकी स्थापना महाराजा पृथ्वीराज चौहान (Maharaja Prithviraj Chauhan) के बेटे अजयराज चौहान (Ajayraj Chauhan) ने सन् 1133 ईस्वी में की थी. यह भी बताया जाता है कि इसे पहले अजय मेरु (Ajay Meru) बोला जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया और अजमेर रख दिया गया.

अजमेर में विशाल किले, महल और धर्मिक स्थल हैं. यहां की पुष्कर झील (Pushkar Lake) बहुत प्रसिद्ध है. इस शहर में ब्रह्माजी (Bhagwan Brahma) का एक मंदिर मौजूद है, जिसकी वजह से कफी मात्रा में लोग यहां घूमने आते हैं.

अजमेर में घूमने की कुछ प्रसिद्ध जगहें:

अजमेर शरीफ दरगाह (Ajmer Sharif Dargah)

किशनगढ़ किला (Kishangarh Fort)

फोय सागर लेक (Foysagar Lake)

आनासागर लेक (Ana Sagar Lake)

नारेली जैन मंदिर (Nareli Jain Temple)

साईं बाबा मंदिर (Sai Baba Temple)

