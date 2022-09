राजस्थान स्विमिंग पूल में महिलाओं के गरबा करने के बाद हवाई अड्डे से लेकर ट्रेन में डांडिया करते वीडियो हुआ वायरल

Rajasthan Garba Fever Grips: नवरात्र शरू होते ही शहर में डांडिया और गरबा को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह है. युवक-युवतियों की टोलियां डांडिया और गरबा पर नृत्य कर रहे हैं. कोरोना के कारण दो सालों से गरबा और डांडिया के आयोजन नहीं हुए थे, लिहाजा महिलाएं इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है. क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा महिलाएं घरों में कैद हो गई थी ,लेकिन इस बार नवरात्र में गरबा और डांडिया की धूम मची हुई है. इसी कड़ी में राजस्थान के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्रियों का गरबा करते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Aye! Adding a cutu video too. Such good sync

कुछ दिन पहले ही राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल में गरबा का आयोजन किया गया है. जहां वीडियो में कुछ महिलाएं अच्छे से तैयार होकर गरबे का ड्रेस पहनकर स्विमिंग पूल के अंदर ‘चौगाड़ा थारा’ सांग पर गरबा कर रही हैं.

बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पैसेंजर गरबा करते नजर आये

अब नया वीडियो बेंगलुरु हवाई अड्डे पर यात्रियों ने अचानक गरबा करते नजर आये. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्रियों का गरबा करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है. ट्विटर यूजर द्वारा साझा की गई एक क्लिप में यात्रियों के एक समूह को अचानक गरबा नृत्य करते हुए दिखाया गया है.इस वीडियो में यात्रियों के एक समूह ने समां बांध दिया है.

बताया जा रहा है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट में गरबा का कार्यक्रम था और वहां के स्टाफ के लोग ही इसमें शामिल थे. लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ता गया वहां लोगों की संख्या बढ़ती गई.

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह एक बढ़िया समन्वय था. दिव्या नामक इस यूजर ने इस घटना को बेंगलुरू का चरम क्षण बताया. जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने परिसर के अंदर गरबा डांस की व्यवस्था की थी जिसमें यात्रियों ने अप्रत्याशित रूप से हिस्सा ले लिया. यूजर ने लिखा कि बस उन पर भरोसा करो जब वे कहते हैं कि बेंगलुरु में कुछ भी हो सकता है.

फिलहाल यह डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं इस वीडियो पर बेंगलुरु एयरपोर्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रिप्लाई भी आया है जिसमें लिखा गया है कि हमें यह देखकर अच्छा लगा कि यात्रियों ने भी हमारा उत्साह बढ़ाया.

मुंबई लोकल ट्रेन चढ़ा गरबा का बुखार

इधर एक गरबा का वीडियो मुंबई लोकल ट्रेन का है जहां कुछ महिलाएं चलती ट्रने के अंदर गरबा करती नजर आ रही है. चलती मुंबई लोकल ट्रेन में गरबा कर रही महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है. अब वायरल हो रहे इस वीडियो को मुंबई रेलवे यूजर्स नाम के एक पेज ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो क्लिप में महिलाओं के एक समूह को कल्याण से एक लोकल ट्रेन में गरबा करते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने उत्साह के साथ नृत्य किया जबकि अन्य यात्रियों ने आनंद लिया और वीडियो भी रिकॉर्ड किए.

