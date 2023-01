Akshay Kumar: अक्षय कुमार की गुड मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे, जानें सुबह जल्दी उठने के फायदे

Benefits to Getting Up Early: अक्षय सुबह जल्दी उठने की आदत के लिए जाने जाते हैं. वह वर्षों से इस नियम को अपने दिनचर्या में शामिल कर चुके है. अपनी फिटनेस और कामयाबी को लेकर वे सुबह जल्दी उठने की बात कई बार दोहरा चुके हैं.