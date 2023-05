Chandra Grahan 2023: साल के पहले चंद्रग्रहण का ये होगा आपकी जिंदगी पर असर, जानें ग्रहण देखने का सही समय और विधि

Chandra Grahan 2023: साल 2023 के पहले चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) को देखने का मौका शुक्रवार, 5 मई को होगा. इस चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी छाया से गुजरेगा, जिसे 'उपछाया चंद्रग्रहण (Chandra Grahan)' के नाम से जाना जाता है. भारत में उपछाया चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) 2023 की शुरुआत 5 मई को लगभग 8:44 बजे होगी. अगर मौसम अच्छा हो तो इसे भारत में आसानी से देखा जा सकेगा. 6 मई को, चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) अपनी उच्चतम बिंदु पर 10:52 बजे पहुंचेगा और 1:01 बजे समाप्त होगा. पेनम्ब्रल चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के धुंधले बाहरी क्षेत्र यानि पेनुंब्रा से गुजरता है. चंद्रमा की रोशनी को नोटिस करना मुश्किल हो सकता है. उल्लिखित चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) भी पेनम्ब्रल चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) है.

भारत में कैसे देंखे (HOW TO WATCH IN INDIA)

ऐसी जगह ढूंढें जो शांत हो और शहर की लाइट या प्रदूषण से मुक्त हो. निर्धारित समय पर चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) को देखने की कोशिश करें. यदि आप नेकेड आई से पेनम्ब्रल चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) देख सकते हैं तो यह अच्छा होगा, लेकिन यदि आप एक दूरबीन या दो बिनोकलर का उपयोग करें तो इससे भी अधिक आसानी से देखा जा सकता है. आप अपने फोन के कैमरे या एक DSLR कैमरे के टेलीफोटो लेंस के साथ उपछाया चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) की तस्वीरें ले सकते हैं.

क्या चंद्रग्रहण इंडिया में दिखाई देगा (Is Lunar Eclipse 2023 visible in India)

हाँ, चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) 2023 भारत में दृश्यमान होगा. इस साल, यह खगोलीय घटना 5 मई को होगी और शाम 8:44 बजे शुरू होगी और 6 मई को 1:01 बजे खत्म होगी. सबसे अधिक चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) 5 मई को 10:52 बजे होगा. Timeanddate.com के अनुसार, नई दिल्ली और मुंबई में, 5 मई को 10:52 बजे से लेकर 6 मई को 1:01 बजे तक पेनम्ब्रल चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) देखा जा सकता है. हालांकि, एक पेनम्ब्रल चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) को सूक्ष्म धूमिलता के प्रभाव और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के असंगति के कारण देखना कठिन होता है.

किन देशों में दिखाई देगा चंद्रग्रहण (Chandra Grahan 2023 country-wise visibility)

जानकार बताते हैं कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिका और ज्यादातर यूरोप हैं. Space.com के अनुसार, पेनम्ब्रल चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कुछ हिस्सों के लिए दृश्यमान नहीं होगा क्योंकि समय-समय पर पृथ्वी के नीचे चंद्रमा होगा.

