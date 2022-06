कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, गंगाराम अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली/ जयपुर: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कोरोना संक्रमण के बाद सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सोनिया गांधी पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं.

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया ''कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी के लिए अस्पताल में रखा गया है.

Congress interim president Sonia Gandhi admitted to Ganga Ram Hospital today owing to Covid-related issues. She is stable and will be kept at the hospital for observation, says Congress leader Randeep Singh Surjewala pic.twitter.com/AkDP5ncMg8

