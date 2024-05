राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने बताई वजह, क्यों स्मृति ईरानी इस बार अमेठी में नहीं जीतेंगी चुनाव?

Lok Sabha elections 2024: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) अमेठी में कांग्रेस के प्रचार में जुटे हैं. इस दौरान वह लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं. उन्होंने एक बयान देते हुए बताया कि आखिर क्यों स्मृति ईरानी अमेठी( Amethi Lok Sabha seat) से इस बार लोकसभा चुनाव हार जाएंगी

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा,'' स्मृति ईरानी जी ने जनता को धोखा दिया है. 5 साल से वह नहीं आईं. वह अब आने लगी हैं. पहले भ्रमित करके वह जीत गईं थी. जो झूठे वादे उन्होंने किए थे उन वादों को लोग याद करते हैं. इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है. भारी बहुमत से कांग्रेस जीतने जा रही है. केएल शर्मा कामयाब होंगे. एक हवा चल पड़ी है कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है.''

VIDEO | “Smriti Irani has betrayed the people here (Amethi). She didn’t come here for five years. People remember everything. KL Sharma (Congress candidate from Amethi Lok Sabha seat) will win. Congress will win with huge majority” says former Rajasthan CM and Congress leader… pic.twitter.com/WSlusdXdtQ

— Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2024