क्या अपना UAN नंबर भूल गये हैं आप ? तो जानिएं वापस हासिल करने की ऑनलाइन प्रोसेस

EPFO UAN Number : हर नौकरीपेशा शख्स की सैलरी का कुछ हिस्सा Employees Provident Fund खाते में जाता है. यहां जमा पैसा कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसे दिया जाता है. पीएफ खाते में हुई सेविंग कर्मचारी के लिए एक जीवन भर की जमा पूंजी होती की तरह है. हर EPFO मेंबर को एक 12 अंकों का यूनीक आईडी दे दिया जाता है. इसके जरिए खाताधारक आसानी से अपना अकाउंट एक्सेस कर सकता है. लेकिन कई बार खाताधारकों से ये नंबर मिस हो जाता है या फिर ये नंबर खाताधारक भूल जाते हैं.

ऐसी कंडीशन में आपको खाते को एक्सेस करने में दिक्कत आ सकती है. तो अगर आप भी अपना UAN नंबर भूल गए हैं, तो आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. आप EPFO के बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से UAN नंबर दोबारा जनरेट कर सकते हैं.

इस तरह करें जनरेट करें UAN Number

https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ वेबसाइट पर क्लिक करें.

यहां आपको राईट में 'Employee Linked Section' पर जाना है और 'Know Your UAN' नंबर पर क्लिक करना है.

इसके बाद आपको Registered Mobile Number और कैप्चा कोड को फिल करना है.

Request OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है.

अब आपके सामने नया पेज ओपन होगा. जहां आपको पीएफ अकाउंट नंबर और captcha कोड को फिल करना है.

यहां Date of Birth और Aadhaar/Pan नंबर दर्ज करना होगा.

इसके बाद Show My UAN Number कर क्लि करें

आपका UAN नंबर आपके सामने होगा.

आप मिस्ड कॉल से भी कर सकते हैं पता

इसके लिए आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 01122901406 पर मिस्ड कॉल दें सकते हैं. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए आपको UAN, EPF अकाउंट होल्डर के नाम डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, अकाउंट का आखिरी कॉन्ट्रिब्यूशन और पीएफ बैलेंस का पता चल जाएगा.

