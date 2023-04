IPL 2023 : जयपुर में खेले जाएंगे चेन्नई-बैंगलोर-राजस्थान समेत 5 मैच, कैसे मिलेंगे टिकट, जाने पूरी डिटेल

How to get IPL Ticket Jaipur :ऑनलाइन बेचे जाने थे, वे सारे टिकट बिक चुके हैं. 27 अप्रैल, 5, 7 और 14 मई को भी अलग अलग मैच होंगे. जयपुर में होने वाले पांच मैचों के टिकट एक साथ भी खरीदे जा सकेंगे. टिकट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बैचे जाएंगे.