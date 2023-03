IPL 2023: राजस्थान रॉयल्स का ये बल्लेबाज बोला

IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) के 16वें सीज़न की शुरुआत 31 मार्च से होने जा रही है. इसको लेकर संजू सैमसन (sanju samson) की अगुआई में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीम के खिलाड़ी काफी उत्साहित दिख रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के पहले सीजन में विजेता रही है. बता दें कि उस सीजन में टीम शुरुआत में अपने कई मैच हारी थी, लेकिन बाद में शेन वॉर्न की पल्टन ने अपने लगभग सभी मुकाबले जीत कर टॉफी पर कब्जा कर लिया था.

My inner conscience says i’m hitting 4 sixes in an over at some point this IPL..

— Riyan Paragg (@ParagRiyan) March 14, 2023