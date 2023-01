क्या थोड़ी थोड़ी शराब पीना सही है या गलत, क्या है WHO का दावा

Wine drinking etiquette : शराब कितनी पीनी चाहिए, क्या कम शराब पीने से नुकसान नहीं होता. महिला की कितनी शराब पीनी चाहिए ( how much wine is good for health ) और पुरुष को कितनी शराब पीनी चाहिए. इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दावा किया है कि शराब की चाहे एक बूंद हो वो भी आपके शरीर को नुकसान करती है.