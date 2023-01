Viral हुआ केले का हमशक्ल सांप, Video देखकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे

Viral Video: कहते हैं कि कुदरत से बड़ा करिश्मा कोई नहीं होता है. हमारी प्रकति ने अपने भीतर ऐसे-ऐसे रहस्य छिपाए हैं, जिन्हें देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं. वर्तमान में कई खोजों के चलते इंसान काफी हद तक प्रकृति के करीब पहुंच चुका है लेकिन आज भी कई सारी चीजें ऐसी हैं, जिनसे वह पूरी तरह से अंजान है. प्रकृति में आए दिन ऐसे-ऐसे जीव-जंतु देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता है कि वह हकीकत हैं या फिर झूठ.

आज हम आपके लिए ऐसा खतरनाक वीडियो लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आपका केला से भरोसा उठ सकता है. हो सकता है कि अगली बार बाजार जाएं तो बहुत ही ध्यान से केले खरीदें या खरीदें ही न. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या है कि केला खाना-खरीदना बंद कर देंगे.

तो चलिए ज्यादा इंतजार न करते हुए आपको इसके बारे में बताते हैं. दरअसल, इंटरनेट पर हाल ही में एक ऐसे सांप का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि देखने में बिल्कुल केले जैसा लगता है. अचानक किसी के सामने सांप और केला दोनों को रख दें तो अंतर बताना मुश्किल सा लगता है. आंखों का यह छलावा बहुत ही कम लोग समझ पा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान करके रख देने वाले इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक टेबल पर सांप और केला दोनों रखे हैं. दोनों के ही ऊपर हल्के चित्ते पड़े हैं. तभी एक व्यक्ति हाथ में लेकर सांप को दिखाता है तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं.

The way this ball python looks like a banana

pic.twitter.com/xdUt6K2a2R

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) January 8, 2023