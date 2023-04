क्या RTH बिल के जरिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव में लगा पाएगी मास्टर स्ट्रोक,- कहीं ये तो नहीं CM गहलोत का प्लान

Jaipur News:चुनावी साल में राइट टू हेल्थ (right to health) को बिल को विधानसभा (Assembly) से पारित कराकर कानूनी जामा पहनाने का एक बड़ा कदम राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने बढ़ा दिया है. बता दें कि बिल फिलहाल राजभवन में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी (congress party) की नजरें साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव (assembly elections) पर टिकी हुई हैं.