मंत्री शांति धारीवाल का पायलट पर बड़ा हमला, मानेसर में बैठकर सरकार गिराने का किया था षड्यंत्र

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान के बीच यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज अजय माकन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वह पक्षपातपूर्ण तरीके से यहां के विधायकों से बात कर रहे थे. 50 सालों में एक बार भी अनुशासनहीनता का आरोप नहीं लगा,लेकिन आज एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऐसे लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर आए.

राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर जब संकट आया था तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निर्देश दिए थे कि हर संभव में कांग्रेस की सरकार को बचाना है, उन्होंने कहा था कि निष्ठावान लोगों को एकत्रित करने का काम करो. उसी दृष्टि से हम 34 दिनों तक होटलों में रहे. बातचीत करते रहे और सलाह मशवरा होता रहा.

वहीं, गद्दारी करने वाले लोग मानेसर में इकट्ठे हो गए थे और सरकार गिराना चाहते थे. उन लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए यह स्टेटमेंट दिया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब माहौल बना और विधानसभा सत्र की तारीख आने लगी तो उन लोगों ने सरेंडर किया.

यह भी पढ़ें: Rajasthan Political Crisis: शांति धारीवाल के साथ-साथ इन नेताओं पर गिर सकती है गाज, अनुशासनहीनता का मामला

सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पायलट को सीएम बनाने में जुटे थे

सरेंडर करके कांग्रेस का साथ सदन में जरूर दिया. लेकिन उन लोगों ने 34 दिन तक मानेसर में इकट्ठा होकर सरकार गिराने का षडयंत्र किया. सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे. आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए.

यह भी पढ़ें: गहलोत बाड़े की MLA इंदिरा मीणा बोलीं- मंत्री धारीवाल ने कोरे कागज पर साइन कराया, पर पायलट बने सीएम

अजय माकन पर पक्षपात का आरोप

मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज अजय माकन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पक्षपातपूर्ण तरीके से यहां के विधायकों से बात कर रहे थे. कई दिनों से लगातार यह सूचनाएं आ रही थी कि वह सचिन पायलट के पक्ष में प्रचार करने के लिए कहा करते थे और विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे. हमारे पास इस बात के सबूत है.

#WATCH | "It was 100% a conspiracy to remove the CM (Ashok Gehlot) and general secretary incharge was a part of it. I am not talking about anyone else, no charge on Kharge but only the General Secretary incharge," says #Rajasthan Minister & Gehlot loyalist, Shanti Dhariwal. pic.twitter.com/jsxG39AtXk

— ANI (@ANI) September 26, 2022