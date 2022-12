रोचकः NASA को सता रही गजब की टेंशन, क्या बन सकते है स्पेस में फिजिकल रिलेशनशिप ? जानें वजह

Can Astronauts Have physical relation in space: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्पेस में महिला एस्ट्रोनोट प्रेंग्नेट हो जाए तो क्या होगा. लगा ना अजीब की भला स्पेस में कोई कैसे प्रैंग्नेट हो सकता है. जी हां पर कुछ महीनों पहले अमेरिकन स्पेस एंजेसी नासा ने इस मुद्दे को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है, जिसके बाद इस रोचक विषय पर वैज्ञानिकों का ध्यान जाना लाजमी था कि क्या वाकई में स्पेस में फिजिकल रिलेशन बनाना संभव है?

पिछले महीने खबर आई कि नासा स्पेस में प्रेग्नेंसी को लेकर चिंतित है. 'द डेली बीस्ट' में कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट में सामने आया था कि नासा अपनी फीमेल एस्ट्रोनोट की प्रेंगनेंसी को लेकर काफी चिंतित है कि उनके अंतरिक्ष यात्री को अनचाहे गर्भ का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष यात्री ब्रह्मांड से जुड़े एक मिशन पर पहले से कहीं अधिक समय गुजारेंगे. सवाल यह है कि जब स्पेस में फिजिकल रिलेशन संभव ही नहीं है तो नासा क्यों चिंतित है.

क्यों है नासा की चिंता

अमेरिकन स्पेस एजेंसी का कहना है कि उनके अंतरिक्ष यात्री को अनचाहे गर्भ का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रह्मांड से जुड़े मिशनों पर पहले से कहीं अधिक समय गुजारना पड़ता है तो हो सकता है की इनमें करीबियां आ जाएं. इस पर वैज्ञानिको का दावा है कि पृथ्वी से बाहर स्पेस में एक महिला के प्रेग्नेंट होना मुश्किल है. अमेरिकन इंस्टीट्यूट में एक सेक्स शोधकर्ता के विचारों के आधार पर 'द डेली बीस्ट' ने लिखा कि आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष में फिलहाल कोई फिजिकल रिलेशन संभव नहीं हो पाया है. जबकि 600 से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने अब तक स्पेस की यात्रा की है.

क्या है नासा की पॉलिसी

गौरतलब है कि नासा पहले से ही अपने अंतरिक्ष यात्रा के लिए विवाहित जोड़ों के जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है. सभी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों ने अंतरिक्ष में सहयोगियों को एक-दूसरे से दूर रहने के लिए हमेशा से कहा है. ऐसे में अंतरिक्ष में सेक्स के कोई सबूत नहीं हैं.

क्यों नहीं बन सकते स्पेस में फीजिकल संबंध

मॉन्ट्रियल में मैकगिल विश्वविद्यालय में प्लांट साइंस के डीन ऑफ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर की माने तो इस प्रयोग उनकी राय कुछ इस तरह थी कि उन्होंने बताया कि इसके लिए पार्टनर्स को पहले शारीरिक निकटता बनाए रखना चाहिए क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा और और उन्हें एक-दूसरे की ओर धक्का देना होगा. वहां लोगों को सिर से टकराने से बचना होगा. एक स्लीपिंग बैग, या नरम दीवारों के साथ बस एक सीमित स्थान पर सेक्स करने की संभावना होगी. मगर, उपरोक्त कारकों के अलावा पुरुषों के लिए एक और मुश्किल होगी. गुरुत्वाकर्षण के अभाव में खून का प्रवाह निचले हिस्सों की ओर न होकर छाती और सिर की ओर होता है. ऐसे में इरेक्शन होने में परेशानी हो सकती है. जो कि सेक्स करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

