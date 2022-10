रणथम्भौर से नॉन ट्यूरिज्म 4 बाघ शिफ्ट होंगे, सरिस्का और मुकंदरा भेजने की तैयारी

4 Tigers Will be Shifted from Ranthambore: पर्यटन सीजन शुरू होने से वन्यजीव सफारी के लिए भी पर्यटकों की बुकिंग मांग देखी जा रही है. वन विभाग ने पर्यटकों का वन की ओर बढ़ता रूख और वन्यजीवों के प्रति जागरूक लाने के भी प्रयास है. वन विभाग अब रामगढ़ के बाद अब मुकन्दरा और सरिस्का को बाघ छोड़ देगा.