Murder Case: बहू-बेटी पर बाप रखता था बुरी नजर! मां-बेटे ने मिलकर किए शव के 10 टुकड़े, Video Viral

Pandav Nagar Murder Case: अभी श्रद्धा हत्याकांड की भयावहता से दिल्ली उबरी भी नहीं थी कि वैसी ही एक और वारदात सामने आ गई. पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या की और फिर उसके शव के 10 टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में रखा और कई दिन तक आसपास के इलाकों में एक-एक कर ठिकाने लगाते थे. सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस पूरे मामले का राजफाश हुआ और पुलिस दोनों आरोपियों तक पहुंच गई.

बता दें कि सोमवार को ही 2 CCTV फुटेज सामने आए. इसमें बेटा बैग में टुकड़े ले जाता दिखाई दे रहा है और मां भी पीछे दिख रही है. पुलिस ने कुछ फोटोज भी जारी किए हैं, जो मृतक के बॉडी पार्ट्स के हैं. पुलिस ने 6 टुकड़े बरामद किए हैं, इनमें सिर भी है. पुलिस के मुताबिक पति को नशे की गोलियां खिलाकर मां ने बेटे के साथ इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया. मृतक का नाम अंजन दास बताया जा रहा है. आरोपी पत्नी पूनम और बेटे दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने जून में ही यह मर्डर किया था. अब जाकर इसका पर्दाफाश हुआ. हत्या की वजह अवैध संबंध बताया जा रहा है.

दिल्ली पुलिस ने सोमवार दोपहर इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि जिसकी हत्या की गई उसका नाम अंजन दास है, जो त्रिलोकपुरी में रहता था. हत्या की आरोपी महिला का नाम पूनम है, वह अंजन की दूसरी पत्नी है. बेटे का नाम दीपक है, जो अंजन का सौतेला बेटा है. मां और बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है. आरोपी पूनम और उसके बेटे दीपक को पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अदालत में पेश किया जहां से दोनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. इनसे पूछताछ पांडव नगर पुलिस करेगी.

घर में रातभर पड़ा रहने दिया था शव

हत्या के बाद पूरी रात इन दोनों ने शव को वहीं छोड़ दिया. अगले दिन घर से खून साफ किया। फिर लाश के 10 टुकड़े किए. इन्हें फ्रिज में रखा. पूनम और दीपक रोज रात को ये टुकड़े बैग में भरकर पांडव नगर और आसपास के इलाकों में फेंकने जाते थे. 8-10 दिन तक ये सिलसिला चला.

शव के टुकड़े मिले तो जांच शुरू हुई

शव के टुकड़े बुरी तरह सड़ चुके थे और इस वजह से इनकी पहचान मुश्किल हो गई थी. जांच अधिकारी ने आसपास के थानों में जाकर पता किया कि कोई गुमशुदा तो नहीं था. UP और आसपास के राज्यों में भी पुलिस थानों में रिकॉर्ड की पड़ताल की गई.

बदबू से हुआ घटना का खुलासा

दरअसल, मां-बेटे फ्रिज में रखे शव के टुकड़े को रात में पांडव नगर रामलीला ग्राउंड में फेंक देते थे. जब वहां बदबू फैलने लगी तो आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की. बाद में वहां शव के टुकड़े बरामद हुए. पुलिस ने इसके बाद आसपास के थाने में मिसिंग लोगों की शिकायत जांचने लगी और तहकीकात आगे बढ़ने पर अंजन दास के लापता होने की बात पता चली. फिर पुलिस ने रामलीला ग्राउंड के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले.

साथ ही उन्हें मां और बेटे कुछ फेंकते हुए दिखाई दिए. इसके बाद पुलिस उन्हें ढूंढते हुए त्रिलोकपुरी स्थित उस घर तक पहुंची जहां वे किराए पर रहते थे. घर की तलाशी ली गई तो फ्रिज में शव के टुकड़े रखे मिले. पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मां और बेटे ने अंजन दास की हत्या की बात कबूल कर ली. मकान मालिक लक्ष्मी ने बताया कि पति, पत्नी और बेटा 5 साल से उनके यहां ही रह रहे थे. उनके बीच बहुत लड़ाइयां होती थी.

अंजन के शव का DNA टेस्ट भी करवाएगी पुलिस

हत्या के बाद जब टुकड़े फ्रिज में रखे गए थे, तब घर में पेंट करवाया ताकि बदबू को दबाया जा सके. अंजन के सिर को गड्ढा बनाकर गाड़ दिया. पुलिस ने बताया कि अंजन के घरवाले बिहार में रहते हैं. अंजन का DNA टेस्ट करवाने के लिए पुलिस टीम वहां भेजी जाएगी.

A woman along with her son arrested by Crime Branch in Delhi's Pandav Nagar for murdering her husband. They chopped off body in several pieces,kept in refrigerator & used to dispose of pieces in nearby ground: Delhi Police Crime Branch

(CCTV visuals confirmed by police) pic.twitter.com/QD3o5RwF8X

— ANI (@ANI) November 28, 2022