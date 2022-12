Pro Kabaddi Semi Final 2022 Live Streaming: जयपुर पिंक पैंथर्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच सेमीफाइनल आज, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls Live Streaming: जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम आज सेमीफाइनल में बेंगलुरु बुल्स की टीम को टक्कर देगी. प्रो कबड्डी के सीजन में खिताब जीत चुकी जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम पर सभी की निगाहें हैं. शुरू से टीम का परफॉर्मेंस शानदार रहा है. जिसकी वजह से टीम सेमीफाइनल में जगह बना पाई है. आपको बतातें की आप लाइव मैच कहां देख पाएंगे.

PKL 2022 सेमीफाइनल लाइव स्ट्रीम (pkl 2022 semi final live stream)

मुंबई के डोम, एनएससीआई एसवीपी स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी. बता दें कि बेंगलुरु बुल्स ने पहले एलिमिनेटर में दबंग दिल्ली केसी टीम को मात दी थी. बेंगलुरु बुल्स टीम ने 56-24 से शानदार जीत हासिल की. सात टैकल अंक राइट कवर पोनपार्थिबन ने बटोरे थे. वहीं एक सुपर 10 विकास कंडोला ने हासिल किया था और इसी के कारण टीम ने अपनी पकड़ मैच में बना ली एकतरफा जीत हासिल की.

कहां देखें जयपुर और बेगलुरु लाइव PKL 2022 मैच (Where to watch Jaipur vs Bengaluru live PKL 2022 match)

तीसरी बार प्लेऑफ/सेमीफाइनल में जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने जगह बनाई है. जयपुर पिंक पैंथर्स ने PKL 2022 लीग स्टेज में 22 मैचों में 15 जीत हासिल की. इसके बाद वह 82 अंकों के साथ अंक तालिका में फर्स्ट पॉजिशन पर रहे. 2016 में खेले गए चौथे सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम रनर अप रही. नौवें सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने प्लेऑफ में प्रवेश किया.

मैच: जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम बेंगलुरु बुल्स, प्रो कबड्डी 2022, सेमी-फाइनल 1

लाइव स्ट्रीमिंग: डिज्नी+ हॉटस्टार

स्थान: डोम, एनएससीआई एसवीपी स्टेडियम, मुंबई.

तारीख और समय: 15 दिसंबर, 2022; शाम 7:30 आईएसटी

जयपुर पिंक पैंथर्स संभावित स्टार्टिंग 7 टीम

सुनील कुमार, रेजा मीरबाघेरी, अर्जुन देशवाल, अभिषेक केएस, वी अजित कुमार, साहुल कुमार,और अंकुश.

बेंगलुरु बुल्स संभावित स्टार्टिंग 7 टीम

नीरज नरवाल, महेंद्र सिंह, विकाश कंडोला, सौरभ नांदल, भरत, अमन, सुब्रमण्यन और पोनपार्थीबन.