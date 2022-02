आज से राजस्थान हुआ टोटली अनलॉक, स्कूल खुले, पाबंदियां हटीं पर ब्लैक फंगस ने भी दी दस्तक

Jaipur: राजस्थान (Rajasthan) अब 16 फरवरी यानी आज से पूरी तरह से अनलॉक (Unlock) हो गया है. तीसरी लहर (third wave of corona) का असर काफी कम होने के बाद कोरोना (Corona) को लेकर अब तक लगाई गई सारी पाबंदिया हटा ली गई हैं. बुधवार से प्रदेश भर में पहली से पांचवीं तक के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं. कोरोना की ये नई गाइडलाइन (new guideline of Corona) जिसमें सारी पाबंदियों (all restrictions) से आजादी मिल गई है आज से जारी हो गई है.

स्कूलों में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर पैरेंट्स की सहमति जरूरी है. माता-पिता की मर्जी के खिलाफ बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. यानी ऑनलाइन स्टडी का ऑप्शन भी स्कूलों को रखना पड़ेगा. जहां तक प्रदेश में बाहर से आने वाले यात्रियों का सवाल है तो उन्हें वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या 72 घंटे की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है. यदि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है तो उनका टेस्ट होगा और RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिन क्वारैंटाइन में रहना होगा. वहीं विदेश से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और रिपोर्ट निगेटिव आने तक 7 दिवस तक उन्हें संस्थागत क्वारेंटाइन रहना पड़ेगा. ध्यान देने वाली बात है कि गृह विभाग ने 14 फरवरी को को पाबंदियों से रहित से गाइडलाइन जारी की थी.



शादियों में अब खुली छूट

शादियों में मेहमानों की लिमिट 250 से हटाकर अनलिमिटेड कर दिया गया है. हालांकि मास्क और वैक्सीनेशन की शर्त वैसे ही है. क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स भी अपनी क्षमता के साथ खुल सकते हैं. हालांकि यहां भी कोरोना की जरूरी गाइडलाइन यानी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन अनिवार्य है.

तीसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस के आने लगे केस

प्रदेश में तीसरी लहर में भी राजस्थान में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के केस आ रहे हैं. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में पिछले कुछ दिनों में ब्लैक फंगस के कई केस मिल चुके हैं. अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल केसेज क्रिटिकल नहीं है.