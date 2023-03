Satish Kaushik Death: सतीश कौशिक के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख तो सलमान खान ने लिखा इमोशनल नोट

Satish Kaushik death news: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया. उनके निधन की खबर ने हिंदी फिल्म उद्योग को सदमे में डाल दिया. प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया. सतीश कौशिक दिल्ली में कार में यात्रा करते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा. गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा. सतीश कौशिक का पार्थिव शरीर इस समय गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में रखा गया है.

उनके मित्र और सहयोगी अनुपम खेर ने लिखा, "मुझे पता है" मृत्यु इस दुनिया का अंतिम सत्य है! लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में ये बात मैं जीते जी लिखूंगा. 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक लगा फुल स्टॉप !! आपके बिना जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा सतीश! शांति!"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सतीश कौशिक के निधन पर गहरा दुख जताते हुए ट्वीट कर कहा कि सुप्रसिद्ध फिल्मी हस्ती श्री सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से बहुत दुख हुआ. वह एक रचनात्मक प्रतिभा थे जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन की बदौलत दिल जीत लिया. उनकी रचनाएं दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। शांति।

Pained by the untimely demise of noted film personality Shri Satish Kaushik Ji. He was a creative genius who won hearts thanks to his wonderful acting and direction. His works will continue to entertain audiences. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) March 9, 2023

इधर, बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताते हुए एक इमोशनल नोट लिखा है. अनिल कपूर और अनुपम खेर, इन दोनों के लिए यह बहुत बड़ा सदमा है. दोस्त को याद कर अनिल की आंखें नम हैं. उन्होंने कुछ थ्रोबैक फोटोज शेयर की हैं, जिसमें जिसमें उनकी 'नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा' के समय के कुछ पलों को शेयर किया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिनेता-निर्देशक सतीश कौशिक के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय सिनेमा को उनका योगदार और उनकी अदाकारी को हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने लिखा- 'अभिनेता, निर्देशक और लेखक सतीश कौशिक जी के अकस्मात निधन से बेहद दुखी हूं. उनके भारतीय सिनेमा में योगदान, उनकी कलाकृतियां और प्रदर्शन को हमेशा याद किया जाएगा. उनके शोक संतप्त परिवार और अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति शांति'।

Deeply saddened by the sudden demise of actor, director and writer Satish Kaushik Ji. His contribution to Indian cinema, artistic creations and performances will always be remembered. My deepest condolences to his bereaved family and followers. Om Shanti Shanti — Amit Shah (@AmitShah) March 9, 2023

सलमान खान ने सतीश कौशिक के अकास्मिक निधन पर शोक जताते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है कि- हमेशा प्यार किया और उसका सम्मान किया, हमेशा उस आदमी को इसलिए याद रखेंगे जो वो था, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार और प्रियजनों को शक्ति मिले. RIP सतीश जी.' इस तरह से सलमान खान ने सतीश कौशिक के निधन पर शोक जताया है.

Always loved cared n respected him n shall alway remember him for the man that he was . May his soul rest in peace n strength to family n loved ones. .. #RIP Satish Ji — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 9, 2023

बता दें कि बॉलीवुड दिग्गज फिल्म एक्टर सतीश कौशिक के निधन से इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है. ऐसे में हिंदी सिनेमा के तमाम सेलेब्स सतीश कौशिक के निधन पर शोक जता रहे हैं.