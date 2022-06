बारिश आएगी मच्छर लाएगी, लेकिन अब इन मच्छरों को भी हो गयी है नींद ना आने की बीमारी

Mosquitoes : मानसून आते ही बारिश का पानी जगह जगह भरा रहता है जो मच्छरों को पनपने का पूरा मौका देता है. ये मच्छर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत कई बीमारियां लेकर आते हैं और यही वजह है कि हम मच्छर का नाम आते ही उसे ढूंढकर मारने की कोशिश करने लग जाते हैं.

पर आपको जान कर हैरानी होगी कि बीमारियों फैलाने वाले ये मच्छर खुद एक बीमारी से परेशान है और ये बीमारी है नींद नहीं आने की. वैसे मच्छर ही नहीं कई मधुमक्खिया जब गहरी नींद में होती हैं तो वो अपने सिग्नेचर वैगल डांस को करने का संघर्ष करती है और थकी हुई फल मक्खियां स्मृति हानि के लक्षण दिखाती हैं.

नींद नहीं आने पर खून चूसने वाले मच्छर खून का स्वाद भूल जाते हैं. सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी में हाल ही हुए एक शोध के दौरान इसका खुलासा हुआ है. शोध के मुताबिक कीड़े मकौड़े भी बीमारी हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में खून का स्वाद भी भूल जाते हैं. जो मच्छर का फेवरेट होता है.

जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी के डिजीज इकोलॉजिस्ट ओलुवास्यून अजेई ने बताया कि मच्छरों को खून पीने से ज्यादा सोना पसंद है. मच्छर की नींद को देख पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सोते हुए भी मच्छर जागते हुए भी दिखते हैं. सोते हुए मच्छर के पिछले पैर सतह से चिपक जाते हैं और पेट भी नीचे हो जाता है.

Sleepy skeeters lagged behind well-rested ones when offered a researcher’s leg to feed on. https://t.co/IZAd4LIn55

— Science News (@ScienceNews) June 14, 2022