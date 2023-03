अबकी बार ट्राई करें मारवाड़ी कांजी-वड़ा, होली के रंगों के साथ लें चटकारे

Rajasthani Kanji Vada Recipe: कई जगहों पर गाजर का कांजी बनती है. लेकिन मारवाड़ में होली पर बन रहे पकवानों के बीच मारवाड़ी कांजी वड़ा होना जरूरी है. होली की गुजिया के बाद दूसरे नंबर पर कोई पकवान होली पर अनिवार्य है तो वो है कांजी वड़ा.

बेहद लजीज और चटकारेदार ये पकवान बहुत आसान तरीके से बन जाता है. तो चलिए आपको बताते हैं कि मारवाड़ी कांजी वाड़ा बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत हैं.

कांजी वड़ा बनाने के लिए ये चीजें आपको चाहिए (Things you need to make Kanji Vada)

वड़ा बनाने के लिए

मूंग दाल,नमक,तेल

कांजी बनाने के लिए(To Make Kanji)

पानी,हींग,हल्दी पाउडर,पीली सरसों ,नमक, काला नमक ,लाल मिर्च,सरसों तेल

बनाने की विधि (Rajasthani Kanji Vada Recipe)

कांजी वड़ा बनाने के लिए एक बर्तन में पानी उबाल लें और फिर इसे ठंडा होने दें अब इसमें हींग, लाल मिर्च पाउडर, पीली सरसों, हल्दी पाउडर के साथ ही नमक, काला नमक, चीनी , अमचूर डालकर मिक्स करें. बीच में चख लें. अपने स्वाद अनुसार मसाले मिलाते रहें और फिर थोड़ी देर के लिए धूप में रख दे.

अब मूंग की दाल को जिसे दो घंटे पहले पानी में भिगाया हो, छानकर बाहर निकालें और दरदरा पीस लें.

अब वड़े बनाकर गर्म तेल में पकाएं. पकने पर टिशू पेपर पर रखकर तेल निकलने दें. फिर गुनगुने पानी में डालें. भीग जाने पर हल्के हाथ से निचोड़ कर बाहर निकाल ले.

अब धूप में रखी कांजी को ले आए और ये वड़े उसमें डालें. कांजी वड़ा तैयार है. इस पर हरी चटनी डालकर भी सर्व किया जा सकता है.

कांजी वड़ा होली के हुदंग के बाद थकान को दूर करता है. हल्का खट्टा मीठा ये पकवान पेट के लिए भी अच्छा है और गला भी तर करता है.

