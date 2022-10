महिला ने अधेड़ का उतारा 'नशा' बीच सड़क पर बोला...आई लव यू , लगे चांटे तो बोला .. तुम तो मेरी मां हो

Old Man Said I Love You to Woman Fierce Beating: जोधपुर शहर के कुडी भगतासनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक महिला अपनी स्कूटी से जा रही थी. इस दौरान महिला के रास्ते में एक अधेड़ ने अपनी बाइक लगा दी. जिस पर महिला ने कहा कि दिखता नहीं है तो अधेड़ ने आई लव यू बोल दिया. इसके बाद तो महिला का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया. उसने अधेड़ को पकड़ कर धुनाई शुरू की.महिला ने ऐसी धुनाई कि नानी याद आ गई. धुनाई भी ऐसी की महिला को पहले आई लव यू बोलने वाला अधेड़ के मुंह से तुम तो मेरी मां कहते नजर आया.

आई लव यू बोलने वाला अधेड़ की हुई जमकर धुनाई

बेटी की उम्र की महिला से को जैसे ही मां बोली महिला और भी गुस्से से लाल हो गई.महिला ने बीच सड़क पर उसे पहले घसीटा इसके बाद थप्पड़ की झड़ी लगाते रही.

स्नेहा ने आव देखा ना ताव अधेड़ की नशा उतार दी

जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर दो बजे एक एनजीओ संचालक मुस्कान NGO की स्नेहा भंडारी से अपने घर की तरफ जा रही थी. तभी नशे में एक अधेड़ ने अपनी गाड़ी उसकी स्कूटी के आगे लगा दी और अपशब्द कहने लगा. अपशब्द कहने के बाद महिला को आई लव यू कह दिया. इतना कहते ही स्नेहा आव देखा ना ताव अधेड़ का नशा उतार दी. भंडारी ने अधेड़ को गाड़ी से धक्का देकर नीचे उतारा और इसके बाद पिटाई शुरू कर दी.

दो तमाचे में ही मुंह से निकला - तुम तो मेरी मां हो

दो तमाचे में ही अधेड़ के मुंह से निकला कि तुम तो मेरी मां हो. महिला को अधेड़ की हरकत पर इतना गुस्सा आया कि वह रूकी नहीं और ताबड़तोड़ अधेड़ की पिटाई की. उसे घसीट-घसीटकर पीटा.

नशे में धुत अधेड़ कहने लगा- खींच मेरी फोटो

वहीं, वीडियो बनाना शुरू किया तो शराब के नशे में धुत अधेड़ कहने लगा बना वीडियो..बना तू मेरी वीडिया...खींच मेरी फोटो. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. हालांकि, इस मामले में महिला पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी है. बाद में लोगों के समझाने पर महिला ने उसे छोड़ दिया.