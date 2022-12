Science Facts: बच्चों में सुंदर चेहरा पाने के लिए मां न करे ये गलती, हो सकती है बच्चे की मौत

How to Shape a Baby with Helmet: एशिया के कई देशों में खासतौर पर चीन और चीन के पड़ोसी देशों में बच्चे के सिर को मनचाहा शेप देने के लिए मदर्स Baby Helmet Therapy का यूज कर रही हैं.