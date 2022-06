Ranchi Violence: रांची: हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर बवाल, होम सेक्रेटरी ने SSP से मांगा जवाब

Ranchi Violence: झारखंड (Jharkhand) की राजधानी रांची (Ranchi) में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में शामिल उपद्रवियों को पकड़ने के लिए राज्यपाल के निर्देश पर मंगलवार को रांची पुलिस द्वारा उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए. इसके बाद राज्य के होम सेक्रेटरी ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सुरेन्द्र कुमार झा को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है.

राज्य सरकार और राजभवन में बढ़ती तनातनी का यह एक नया मामला प्रतीत होता है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की पैगबंर मोहम्मद को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ रांची में 10 जून को हुई हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान तथा गिरफ्तारी के लिए राज्यपाल के निर्देशानुसार 14 जून की शाम को रांची में कुछ सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस द्वारा उपद्रवियों की तस्वीर वाले पोस्टर एवं होर्डिंग लगाए गए थे.

