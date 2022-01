नई दिल्ली: राजधानी (Capital) में कोरोना के मामले कम होने लगें हैं जो कि दिल्ली के लिए राहत की बात है. आपको बता दें कि आज कोरोना के 4,291 नए केस (New Cases) सामने आए जिसका मतलब है कि पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के नए मामले (New Cases Of Corona) 5 हजार से कम रहे. बता दें क‍ि द‍िल्‍ली में वीकेंड लॉकडाउन खत्‍म करने का ऐलान हो चुका है.

क्या कहते हैं आंकड़े ?

आज राजधानी दिल्ली (Capital Delhi) में संक्रमण दर (Infection Rate) 9.56% रही जबकी 34 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है. आपको बता दें कि दिल्ली में 3 जनवरी को 4,099 मामले सामने आए थे. जनवरी में अब तक 637 मरीजों की कोरोना से मौत (Deaths) हो चुकी है.

9,397 मरीज हुए ठीक

दिल्ली में 44,903 लोगों की कोरोना टेस्टिंग (Corona Testing) की गई. कोरोना के 9,397 मरीज ठीक हुए. दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव मामले (Active Cases) 33,175 हैं जिसमें से 26,812 मरीज होम आइसोलेशन (Home Isolation) में हैं. इसके अलावा दिल्ली में कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) की कुल संख्या 42,388 है.

जनवरी महीने का आंकड़ा

दिल्ली में जनवरी महीने (January Month) में अब तक 637 मरीजों (Patients) की मौत हुई है. आपको बता दें कि तीसरी लहर (Third Wave) में दिल्ली में 13 जनवरी को सबसे जायदा यानी 28,867 कोरोना के मामले सामने आए थे. वहीं 14 और 15 जनवरी को सबसे जायदा संक्रमण दर दर्ज की गई थी जो कि 30.64% है. जनवरी महीने में कोरोना के मामले, सकारात्मकता दर और कोरोना से होने वाली मौतों (Deaths) के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं.

Date- Cases/ Positivity Rate/ Deaths

27 जनवरी- 4,291/ 9.56%/ 34

26 जनवरी- 7,498/ 10.59%/ 29

25 जनवरी- 6,028/ 10.55%/ 31

24 जनवरी- 5,760/ 11.79%/ 30

23 जनवरी- 9,197/ 13.32%/ 34

22 जनवरी- 11,486/ 16.36%/ 45

21 जनवरी- 10,756/ 18.04%/ 38

20 जनवरी- 12,306/ 21.48%/ 43

19 जनवरी- 13,785/ 23.86%/ 35

18 जनवरी- 11,684/ 22.47%/ 38

17 जनवरी- 12,527/ 27.99%/ 24

16 जनवरी- 18,286/ 27.87%/ 28

15 जनवरी- 20,718/ 30.64%/ 30

14 जनवरी- 24,383/ 30.64%/ 34

13 जनवरी- 28,867/ 29.21%/ 31

12 जनवरी- 27,561/ 26.22%/ 40

11 जनवरी- 21,259/ 25.65%/ 23

10 जनवरी- 19,166/ 25%/ 17

9 जनवरी- 22,751/ 23.53%/ 17

8 जनवरी- 20,181/ 19.60%/ 7

7 जनवरी- 17,335/ 17.73%/ 9

6 जनवरी- 15,097/ 15.34%/ 6

5 जनवरी- 10,665/ 11.88%/ 8

4 जनवरी- 5,481/ 8.37%/ 3

3 जनवरी- 4,099/ 6.46%/ 1

2 जनवरी- 3,194/ 4.59%/ 1

1 जनवरी- 2,716/ 3.64%/ 1

