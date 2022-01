दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने के फैसले के बाद LG ने भी किया ट्वीट, जानिए क्या दी सूचना

नई दिल्लीः कोरोना महामारी के तीसरे झटके से उबर रहे दिल्लीवासियों के लिए राहत भरी खबर आई है. राष्ट्रीय राजधानी में जारी कोरोना प्रतिबंधों में आज गुरुवार को ढील देने का फैसला लिया गया है. राज्य में वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को हटाने के साथ ऑड-इवेन व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया है. कोरोना के केस कम होने पर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.

कोरोना प्रतिबंधों में राहत को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कई ट्वीट किए हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में COVID-19 स्थिति की समीक्षा के लिए DDMA के साथ 32वीं बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, नीति आयोग के डॉ वीके पॉल, आईसीएमआर के मुख्य सचिव प्रोफेसर बलराम भार्गव, एनसीडीसी के डॉ एसके सिंह, एनडीएमए के कृष्ण वत्स और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

