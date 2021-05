Sputnik लाई नई वैक्सीन, सिर्फ एक डोज से Corona का होगा काम तमाम; रूस ने दी मंजूरी

मॉस्को: कोरोना वैक्सीन स्पूतनिक वी (Sputnik V) ने गुरुवार को अपना नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसे रूस ने आज मान्यता दे दी है. इस वैक्सीन को स्पूतनिक लाइट (Sputnik Lite) नाम दिया गया है. ये दावा किया जा रहा है कि ये इस वैक्सीन की एक डोज ही 80 प्रतिशत तक प्रभावी है.

इस वैक्सीन को बनाने के लिए फंडिंग करने वाले रसियन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट फंड (RDIF) ने अपने एक बयान में कहा, 'दो डोज वाली स्पूतनिक वी वैक्सीन की तुलना में सिंगल डोज वाली स्पूतनिक लाइट ज्यादा प्रभावी है. स्पूतनिक वी 91.6% तक प्रभावी है, जबकि स्पूतनिक लाइट 79.4 प्रतिशत तक प्रभावी है.

One shot Sputnik Light vaccine is registered in Russia!

Russia's always been one of the world’s leaders in vaccine research & development. Watch this video featuring the milestones of the 250-year history of Russian epidemiology that led to creation of Sputnik V & Sputnik Light pic.twitter.com/dDX9BEBDJH

— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 6, 2021