Parliament: पटेल होते तो RSS को क्लीन चिट और सराहना से डर जाते... कांग्रेस का जगदीप धनखड़ पर पलटवार, जयराम रमेश ने दिए 1948 के रेफरेंस

Congress Attacks On RSS: केंद्र में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सराहना किए जाने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को दावा किया कि आरएसएस देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के लिए उसी तरह एक ‘अभिशाप’ था, जैसा कि यह किसी दूसरे भारतीय राष्ट्रवादी के लिए है. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को सदन में कहा था कि कि आरएसएस की ‘‘बेदाग साख’’ है और यह ‘‘राष्ट्रीय सेवा’’ कर रहा है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक सांसद की टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई थी.

आरएसएस को क्लीन चिट दी जा रही है और उसकी प्रशंसा हो रही है

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि आरएसएस का भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुक़सान पहुंचाने का एक लंबा इतिहास रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘हाल के दिनों में जिस तरह से आरएसएस को क्लीन चिट दी जा रही है और उसकी प्रशंसा हो रही है, उससे अगर कोई सबसे अधिक भयभीत होते, तो वह भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते. गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के कई दस्तावेज इसके हिंसक, संविधान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी चरित्र को लेकर उनके गहरे भय को प्रकट करते हैं.’’

The man who would have been horrified by the clean chits and certificates of appreciation being awarded in recent days to the RSS would have been none other than the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel himself.

Multiple documents from his tenure as the Home Minister… pic.twitter.com/J2KNuPcfhd

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 1, 2024