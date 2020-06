दुनिया से जा चुकी मां के साथ खेल रहे बच्चे का वीडियो हुआ वायरल, किंग खान ने उठाया बड़ा कदम

मुंबई: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) कोरोना (Corona) काल में लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं. उन्होंने अपना ऑफिस भी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए दे दिया है. अभी हालही में एक बार फिर किंग खान की दरियादिली नजर आई है. दरअसल, किंग खान के एनजीओ मीर फाउंडेशन (Meer Foundation) ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नन्हे बच्चे की तस्वीर साझा की है. ये वही बच्चा है जिसका वीडियो हालही में वायरल हुआ था.

दरअसल, कुछ दिनों पहले बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर एक महिला की मौत हो गई थी. वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी थी. उसके साथ उसका नन्हा बच्चा भी था जो मां की मौत से बेखबर लगातार उसके साथ खेल रहा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था.

तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा कि मीर फाउंडेशन उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता है जिन्होंने उन्हें इस बच्चे तक पहुंचाया.

#MeerFoundation is thankful to all who helped us reach this child, whose heart wrenching video of trying to wake his mother disturbed all. We are now supporting him and he is under his grandfather’s care. pic.twitter.com/NUQnXgAKGT

— Meer Foundation (@MeerFoundation) June 1, 2020