नई दिल्ली: नई दिल्ली: नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की वजह से कांग्रेस (Congress) में एक बार उथल-पुथल मच गई है. पंजाब (Punjab) में जब नए कैप्टन चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में नई सरकार बनी तो लगा कि कांग्रेस का संकट सुलझा गया है. वहीं आज आया सिद्धू का वीडियो संदेश ये संकेत दे रहा है कि समस्या सुलझने के बजाए और गंभीर हो गई है. कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अब अकेले होते दिख रहे हैं. इस बीच कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह काका कंबोज ने उन्हें विश्वासघाती करार दिया है.

पंजाब में कांग्रेस की वर्तमान हालत और नेताओं की हो रही किरकिरी को लेकर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रथ्वीराजपुर में आयोजित एक जनसभा में राहुल गांधी पर निशाना साधा. पंजाब के एपिसोड पर शिवराज ने कहा, 'पंजाब में सिद्धू की वजह से अमरिंदर सिंह को हटाया गया और वो खुद भाग गए. जब तक राहुल गांधी हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है.'

#WATCH | Rahul Gandhi is sinking Congress, disposed off a well-established Punjab govt...(Capt) Amarinder was removed because of Sidhu, now Sidhu has run away as well. We don't have to do anything as long as Rahul Gandhi is there: Madhya Pradesh CM Shivraj S Chouhan in Prithvipur pic.twitter.com/qH5QrV17hj

— ANI (@ANI) September 29, 2021