सड़क के किनारे लगे होते हैं कई रंग के मील के पत्थर, जानें Milestones के Color का मतलब

नई दिल्ली: रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ऐसी कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं जिनके बारे में हमें पता तो होता है लेकिन उसके बारे में हम वो सब नहीं जानते कि आखिर ऐसा क्यों है. एक उदाहरण की बात करें तो कार या बस से सफर के दौरान आपने नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे या किसी सड़क पर लगे मील के पत्थर (Milestone) देखे होंगे. ये वो पत्थर हैं जो खास संकेत (What is indicate through Milestone colour?) देते हैं.

अलग अलग रंग के माइल स्टोन

सड़क किनारे लगी महत्वूर्ण निशानी के बारे में आपको बताएं इससे पहले ये पता होना जरूरी है कि इन माइल स्टोन्स में किसी का रंग पीला होता है तो किसी का हरा, वहीं कुछ मील के पत्थर काले या नारंगी रंग के होते हैं. तो माइलस्टोन के रंग अलग-अलग (Milestone colour meaning) क्यों होते हैं. आखिर इनका मतलब क्या होता है.

'सिर्फ एक बात ही सब जानते हैं'

ये तो आप सभी जानते हैं कि मील के इन पत्थरों को बाई रोड चलने वाले आम लोगों और ड्राइवरों को आने वालो शहरों और किसी महत्वपूर्ण जगह की दूरी बताने के लिए लगाया जाता है.

पीले रंग का माइलस्टोन

अगर आपको सड़क पर पीले रंग का मील का पत्थर (Yellow colour milestone) दिखे तो फौरन समझ जाइए कि वो सड़क नेशनल हाइवे है. नेशनल हाइवे के माइलस्टोन्स (Yellow colour used for National highway) का रंग पीला होता है. नेशनल हाइवे वो सड़कें होती हैं जिसके निर्माण और सुधार का जिम्मा नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) का होता है. NH 24, NH 8, NH 6 जैसे कई नेशनल हाइवे देश में हैं.

ये भी पढ़ें- बजट: किसने सपने हुए पूरे, किसके रह गए अधूरे! युवा, किसान, महिलाओं को क्‍या मिला?

हरे रंग का माइलस्टोन

अगर आप को मील के पत्थर पर हरे रंग की पट्टी (Green colour milestone) दिखे तो वो रोड स्टेट हाइवे (State highway milestone) है. यानी उस सड़क के निर्माण और देखभाल का जिम्मा राज्य सरकारों का है. आमतौर पर राज्यों की सीमा में प्रवेश करने के बाद, अलग-अलग शहरों में जाने के लिए ये हाइवे इस्तेमाल होते हैं.

काले, नीले या सफेद माइलस्टोन

अगर आपको सड़क किनारे काले, नीले या सफेद (Black, Blue and White Milestone) मील के पत्थर दिखें तो इसका अर्थ है कि आप किसी बड़े शहर या जिले (District roads milestone colour) में प्रवेश कर चुके हैं. इन रोड के निर्माण और देखरेख का जिम्मा वहां के नगर निगम का होता है.

नारंगी माइलस्टोन

वहीं अगर आपको नारंगी रंग (Orange colour milestone) के मील के पत्थर दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि आप किसी गांव (Village roads milestone colour) में प्रवेश कर चुके हैं. दरअसल ये नारंगी रंग की पट्टियां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) से भी जुड़ी रहती हैं.

ये भी पढे़ं- AIMIM नेता वारिस पठान के चेहरे पर पोती कालिख, आरोपी सद्दाम ने बताई ऐसा करने की वजह